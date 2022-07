Due barche alla deriva, in una c'è un biglietto di addio

(ANSA) - IMPERIA, 31 LUG - Due barche alla deriva nell'Imperiese, tra Bordighera e Sanremo. La prima è un piccolo natante a motore noleggiato da un cinquantenne tedesco su cui è stato trovato un biglietto di addio per la famiglia. Questo fa supporre che l'uomo possa aver compiuto un gesto estremo. A trovare la barca era stato un pescatore che ha segnalato il caso alla Capitaneria. Due motovedette e un elicottero della Guardia costiera stanno perlustrando il tratto di mare fino al confine con la Francia. Il secondo caso riguarda un gommone. A bordo è stato trovato diverso materiale per la pesca. Al momento non si sa a chi appartenga e nessuna denuncia di scomparsa è stata fatta. E' possibile che a bordo ci possa essere stato un pescatore che colto da malore sia finito in acqua. Anche per questo caso sta indagando la Capitaneria di porto. (ANSA).