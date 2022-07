Guatemala: presidente Giammattei illeso in attacco armato

(ANSA) - GUATEMALA CITY, 31 LUG - Sconosciuti hanno aperto il fuoco ieri contro un corteo di auto che accompagnava in una visita nel dipartimento di Huehuetenango il presidente del Guatemala Alejandro Giammattei che "è rimasto illeso". Lo ha reso noto la radio Emisoras Unidas. L'informazione, aggiunge l'emittente, "è stata confermata da fonti governative e delle forze armate alle agenzie di stampa internazionali". Secondo una prima versione diffusa ai media, il commando armato a bordo di un'auto avrebbe aperto il fuoco mentre il corteo presidenziale stava attraversando il villaggio di Jacaltenango, non lontano dalla frontiera con il Messico, diretto verso la comunità di La Laguna. Da parte sua un portavoce dell'esercito guatemalteco ha indicato che "l'incidente è avvenuto all'altezza di un posto di blocco non vicinissimo al veicolo presidenziale, ma nella direzione di esso". Via Twitter i militari guatemaltechi hanno aggiunto che "nella sparatoria è rimasto ferito uno degli attaccanti, probabilmente di nazionalità messicana, che ora si trova ricoverato in ospedale". (ANSA).