I genitori litigano e lasciano la bimba di due anni in auto a 40° a Latina. La piccola salvata da una commessa

Incredibile episodio, una tragedia sfiorata dalla prontezza e dal senso civico di una giovane commessa che ha notato la scena e litigavano all'esterno È successo a Borgo Montello, frazione di Latina. 38 anni lei, 40 lui. Entrambi con precedenti penali, si sono messi a discutere. Sono passati circa 30 minuti con la temperatura che sfiora i 40 gradi. Una ragazza che lavora in un negozio poco distante ha sfentito il pianto della bambina ed è riuscita a portare la piccola all'interno di un bar. La bambina, trasportata d'urgenza al Santa Maria Goretti, in codice rosso, adesso sta meglio. Il Tribunae per i Minorenni di Roma ha emesso d'urgenza un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale.La mdre si era anche allontanata. Entrambi i genitori dovranno rispondere di abbandono di minore.