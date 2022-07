Iran: scontro di frontiera con Talebani. Kabul lamenta un ucciso

(ANSA) - TEHERAN, 31 LUG - Uno scontro a fuoco tra guardie di frontiera iraniana e talebani è avvenuto oggi al confine tra l'Iran e l'Afghanistan. Le due parti si accusano a vicenda di essere responsabili dell'episodio, che secondo le autorità di Kabul ha provocato un morto e un ferito tra le forze afghane. Il conflitto a fuoco, durato alcuni minuti, è avvenuto al confine tra la provincia iraniana di Sistan-Baluchistan e quella afghana di Nimruz, secondo quanto riferito dall'agenzia iraniana Irna. L'Iran, che ha avuto rapporti molto tesi con i Talebani durante il loro primo regime in Afghanistan, (1996-2001), ha stretto rapporti di cooperazione tattici con alcune delle loro fazioni durante l'occupazione delle forze Nato (2001-2021) in funzione anti-americana. Ma dal ritorno degli stessi Talebani al potere, un anno fa, non ha ancora riconosciuto il loro governo. (ANSA).