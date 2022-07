Zelensky, raccolto di grano potrebbe essere due volte inferiore

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Il raccolto ucraino quest'anno rischia di essere due volte inferiore. Il nostro obiettivo principale è prevenire la crisi alimentare globale causata dall'invasione russa". I cereali trovano comunque un modo per essere consegnati in alternativa". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su twitter mentre si aspetta il via libera alla partenza delle navi dai porti ucraini nel Mar Nero. (ANSA).