Donna accoltellata in strada a Roma, indaga la polizia

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Una donna è stata soccorso in strada a Roma, con ferite da arma da taglio al volto e al collo. Il fatto è avvenuto in via Orti di Cesare: la vittima, italiana di 47 anni, è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Ad allertare la polizia un passante. (ANSA).