Gb: è bufera su ministra pro Truss per tweet shock contro Sunak

(ANSA) - LONDRA, 01 AGO - "Pericoloso, inquietante, scioccante", sono tante le parole di piena condanna usate da molti esponenti conservatori contro l'immagine contenuta in un tweet, riproposto dalla ministra della Cultura Nadine Dorries sul suo profilo, in cui l'ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak appare in procinto di pugnalare alle spalle il premier Boris Johnson. Si tratta di un fotomontaggio ricavato dal film 'Giulio Cesare' del 1953, in cui l'ex ministro del Tesoro veste i panni d'epoca del congiurato Casca pronto ad avventarsi contro un BoJo immaginato come il celebre leader e condottiero dell'antica Roma. Dorries, finita al centro di una bufera mediatica di critiche, è una strenua sostenitrice del primo ministro uscente e si è schierata con la ministra degli Esteri Liz Truss nella corsa alla leadership Tory e alla guida del governo in quanto candidata rappresentante della continuità. Come altri johsoniani irriducibili accusa Sunak, l'altro contendente nella sfida finale, di tradimento per aver scatenato la crisi dell'esecutivo e la caduta di Boris con le proprie dimissioni. Fra le accuse arrivate alla titolare della Cultura quella di alimentare violenza dopo i casi di deputati assassinati, come il conservatore David Amess accoltellato l'anno scorso. L'iniziativa di Dorries, rispetto alla quale ha ammesso solo in minima parte di aver esagerato, è poi del tutto controproducente per Truss che già naviga a vele spiegate secondo i sondaggi verso un successo nel voto per corrispondenza degli iscritti (che si apre questa settimana) e la sua sempre più probabile nomina a prossima leader del partito di maggioranza e premier. Intanto Sunak tenta quelle che appaiono mosse disperate come la proposta di un ulteriore taglio fiscale, dopo quella sulle bollette energetiche nei giorni scorsi: per oggi è previsto l'annuncio di un rilancio su questo fronte, con la riduzione dell'aliquota base sul reddito dal 20% al 16%. (ANSA).