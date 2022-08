Kenya: presidente, 'non eleggete un ladro al mio posto'

(ANSA) - NAIROBI, 01 AGO - Il presidente uscente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha esortato i propri concittadini a non eleggere il suo vicepresidente William Ruto, definendolo "un ladro". Lo ha detto durante l'inaugurazione di una diga nella Contea di Kiambu, non molto distante dalla capitale Nairobi, come riferisce il quotidiano The Star. "Trattenetevi dall'eleggere un ladro", ha affermato Kenyatta riferendosi chiaramente, pur senza nominarlo, a Ruto, che si è candidato per sostituirlo nelle presidenziali della settimana prossima. "Non voglio sentirvi piangere e avere rimorsi di coscienza. Ci sono persone che raccontano storie simpatiche, sono dolci come il miele e sanno essere convincenti, ma sono veleno", ha aggiunto. Rivolgendosi ai giovani, Kenyatta ha utilizzato la metafora della carriola, simbolo del partito 'Uda' di Ruto: "Chiedetevi se avete visto mai un Paese migliorato da carriole. Volete carriole o la possibilità di mandare i vostri figli a scuola? Se volete spingere le carriole, va bene", ha commentato. L'attuale presidente ha confermato il proprio appoggio al leader dell'opposizione, Raila Odinga, e ha ricordato i tanti progetti portati a termine dalla sua decennale amministrazione. "Ci sono persone che conoscono solo gli insulti, invece di unire e lavorare insieme per portare la pace. Hanno detto che non abbiamo fatto niente. Questa diga si è costruita da sola? Le strade si sono costruite da sole? Anche dove si pensava che l'elettricità non sarebbe arrivata, è arrivata. Da sola?", ha chiesto retoricamente Kenyatta. (ANSA).