Orsa, con il cucciolo, insegue un escursionista. "Un falso attacco", ma paura vera

In Trentino un escursionista ha avuto un incontro ravvicinato con un’orsa accompagnata da un cucciolo. La notizia, diffusa inizialmente dalla stampa locale, è stata confermata dal Servizio Faunistico della Provincia autonoma di Trento. L’uomo era nei boschi di Spormaggiore con il cane libero, anche se a pochi metri dal padrone.

Secondo quanto ricostruito dalla testimonianza dell’escursionista, dopo l'incontro l’orso ha messo in atto quello che tecnicamente viene definito un falso attacco e successivamente ha inseguito l’uomo per un breve tratto, fino a quando questi, impaurito, non ha scavalcato la recinzione di un frutteto da dove poi ha raggiunto la sua abitazione. Anche il cane è rincasato in un secondo momento.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei forestali. La presenza di cuccioli accompagnati dalla madre, precisa la Provincia di Trento, è un fattore che può innescare eventuali falsi attacchi o comportamenti aggressivi in occasione di incontri ravvicina ti. Va comunque detto che la maggior parte degli orsi fugge immediatamente dopo avere percepito la presenza umana. Tuttavia è possibile che sorprendere involontariamente un’orsa con uno o più cuccioli a breve distanza (per esempio perchè ci si muove velocemente, in silenzio e magari contro vento), possa provocare una reazione improvvisa e automatica di paura da parte dell’animale adulto, volta alla difesa della prole