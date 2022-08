Sudan: Cnn, 'saccheggio' di oro da parte della Russia

(ANSA) - IL CAIRO, 01 AGO - "La Cnn ha scoperto prove" che "la Russia è collusa con la leadership militare" del "Sudan per consentire a miliardi di dollari in oro di aggirare lo stato sudanese e di privare il Paese colpito dalla povertà di centinaia di milioni di entrate statali": lo sostiene l'emittente americana sul proprio sito, presentando un video con interviste a "funzionari sudanesi e statunitensi di alto livello" e molti documenti. Emergerebbe uno "schema russo per saccheggiare le ricchezze del Sudan nel tentativo di rafforzare la Russia contro le sanzioni occidentali sempre più forti e sostenere lo sforzo bellico di Mosca in Ucraina", si limita ad aggiungere la presentazione. (ANSA).