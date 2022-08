A fuoco la villa, Alex Zanardi trasferito a Vicenza

Un incendio è scoppiato nella villa di Alex Zanardi, a Noventa Padovana. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, a prendere fuoco sarebbe stato l’impianto fotovoltaico e le fiamme sarebbero già state spente.

Alessandro Zanardi è stato trasferito in via precauzionale in un centro medico di Vicenza dopo l'incendio che ha interessato una parte della sua villa a Noventa Padovana. La decisione sarebbe stata presa dai familiari. In base a quanto si apprende, il rogo avrebbe interessato l’impianto fotovoltaico e sarebbe stato già spento dai vigili del fuoco intervenuti. Sul posto anche i carabinieri.