Accoltellata dal marito che non vuole il gatto, grave

(ANSA) - CREMONA, 02 AGO - Litiga col marito per la gestione del gatto e viene accoltellata. Una donna di 48 anni, Marina Viassone, è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Cremona. Arrestato per tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, il marito. E' accaduto nel fine settimana a Ostiano, in provincia di Cremona, nell'abitazione della coppia. In manette è finito Carmelo Marino, 56enne di origini siciliane con alcuni precedenti. I carabinieri indagano coordinati dal sostituto procuratore Chiara Treballi. Nell'interrogatorio di garanzia davanti al Gip, l'uomo, difeso dall'avvocato Santo Maugeri, ha confermato il diverbio innescato per la convivenza col gatto: lei lo voleva tenere, lui no. E, al culmine della lite, ha impugnato il coltello e affondato la lama. È stato lo stesso pregiudicato, con la compagna a terra in un lago di sangue, ad allertare i soccorsi. (ANSA).