Agguato a colpi pistola fuori da club sportivo,ferito 71enne

(ANSA) - BERGAMO, 02 AGO - Agguato oggi pomeriggio all'esterno di un centro sportivo di Cenate Sotto, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 71 anni è stato ferito a colpi di pistola mentre saliva sulla sua auto. L'episodio intorno alle 16.30 all'esterno del club Sportpiù, in via Papa Giovanni Paolo II. L'uomo, ferito, è riuscito a raggiungere l'ingresso del club per chiedere aiuto. Poco dopo è giunta un'ambulanza del 118 e 71enne, che è di Casazza, è stato portato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto e risalire al movente e agli autori dell'agguato. (ANSA).