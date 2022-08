Ambulante ucciso: autopsia in corso, ultimo 'saluto' moglie

(ANSA) - ANCONA, 02 AGO - È in corso all'ospedale di Civitanova Alta (Macerata) l'autopsia della salma del nigeriano di 39 anni, Alika Ogorchukwu, ucciso venerdì lungo corso Umberto I da un operaio 32enne di Salerno, Filippo Ferlazzo, durante una violenta aggressione scaturita da una richiesta di elemosina. L'esame autoptico, iniziato poco dopo le 11, è stato preceduto dal riconoscimento della salma fatto dalla moglie, Charity Oriachi. La vedova ha voluto vedere il marito per l'ultima volta. "Un momento straziante - dice Francesco Mantella, avvocato che tutela i familiari del morto - di profonda disperazione". Ad accompagnarla nella saletta per il riconoscimento c'erano il fratello e una donna, pastore della comunità nigeriana che l'hanno dovuta sorreggere. Il termine degli accertamenti non è previsto prima delle 14.30. L'autopsia è eseguita dal medico legale nominato dalla Procura, Ilaria De Vitis. I familiari di Alika hanno nominato un consulente di parte, il medico legale Stefano Tombesi, che sta partecipando alle procedure. Presente anche un ispettore di polizia. (ANSA).