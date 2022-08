Iran, 'reagiremo fermamente a nuove sanzioni degli Usa'

(ANSA) - ISTANBUL, 02 AGO - L'Iran "reagirà fermamente e immediatamente" alle sanzioni imposte ieri da Washington contro Teheran. Lo ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica islamica Nasser Kanani, come riporta l'agenzia di stampa Irna, aggiungendo che l'Iran prenderà misure per neutralizzare il potenziale impatto delle sanzioni sulla propria economia. Secondo il funzionario, il provvedimento Usa indica che non c'è differenza tra la politica della precedente amministrazione guidata da Donald Trump e quella dell'attuale presidente, Joe Biden. "In pratica, hanno continuato e addirittura ampliato la politica fallimentare" di Trump, ha affermato Kanani. (ANSA).