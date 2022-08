Usa: salgono a 37 le vittime delle alluvioni in Kentucky

(ANSA) - JACKSON, 01 AGO - Il bilancio delle vittime delle inondazioni nel Kentucky orientale è salito a 37, mentre una pioggia abbondante continua ad ostacolare le operazioni di recupero e a minacciare ulteriori danni. E ci sono ancora moltissimi dispersi. Lo ha twittato Andy Beshear, governatore dello Stato centro-meridionale degli Stati Uniti. "Concludiamo la giornata con altre notizie strazianti provenienti dal Kentucky orientale. Possiamo confermare che il bilancio delle vittime è ora salito a 37, con molti altri ancora dispersi", ha twittato. Una serie di nuove tempeste in arrivo sono previste per la notte americana. Il National Weather Service ha emesso un allerta inondazioni per la maggior parte del Kentucky orientale per questa sera e fino a martedì mattina, avvertendo che "si prevede che una serie di tempeste si sposterà sulla regione stanotte". "Sono possibili forti piogge che potrebbero portare a inondazioni improvvise insieme a forti temporali", ha twittato l'agenzia meteorologica. La scorsa settimana, su alcune aree del Kentucky orientale sono caduti più di 20 centimetri di pioggia in 24 ore, provocando inondazioni improvvise senza precedenti. (ANSA).