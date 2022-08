Iraq: caldo a 50 gradi, chiudono uffici pubblici regioni

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Il caldo torrido che attanaglia l'Iraq, con temperature oltre i 50 gradi, ha costretto le autorità di diversi governatorati a chiudere gli uffici pubblici. E' il caso di quello di Bassora, nel sud, dove le chiusure sono in programma da domani a lunedì, in quelli di Diyala, Najaf, Diwaniyah e Al-Muthanna, chiusura per il momento solo domani. Lo riferiscono i media di Baghdad. Intanto, restano sospesi i lavori del Parlamento, occupato dai sostenitori di Muqtada Sadr da sabato scorso. I dimostranti hanno allestito un vero e proprio "campo della protesta". (ANSA).