Brucia bosco nell'Acquese,bonifica con canadair e elicottero

(ANSA) - SPIGNO MONFERRATO, 04 AGO - Un incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri in una zona boschiva di frazione Rocchetta di Spiegno Monferrato (Alessandria), nell'Acquese, al confine con le province piemontesi di Asti e Cuneo e quella ligure di Savona, ha impegnato nella notte i vigili del fuoco. Al mattino la situazione viene ormai definita sotto controllo, nonostante l'intenso focolaio ripreso verso le 4 ed estinto poi dalle squadre di rinforzo con l'autobotte di Alessandria e i volontari di Canelli (Asti), in ausilio a quella del distaccamento di Acqui Terme già sul posto. Atteso, in mattinata, l'arrivo del Direttore operazioni spegnimento da Cuneo, già allertato, per coordinare anche gli interventi di canadair ed elicottero per proseguire la bonifica. A seguire gli interventi, da ieri sera, il sindaco Antonio Visconti. "La Provinciale è aperta - fa sapere -. Vigne, bed & breakfast e azienda agricola della zona sono salvi", considerato che l'incendio è stato 'tagliato' a livello della strada che li sovrasta. Sul posto anche il personale Aib (antincendi boschivi) di Spigno, Merana, Bistagno e Vesime (Asti). (ANSA).