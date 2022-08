Cappato indagato a Milano per aiuto al suicidio

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Marco Cappato è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano. Il tesoriere della associazione Luca Coscioni è accusato di aiuto al suicidio in merito al caso di Elena, la donna di Spinea, in provincia di Venezia, malata terminale di cancro ma ancora autosufficiente, accompagnata a morire in Svizzera con il suicidio assistito. Ieri Cappato si è autodenunciato recandosi dai carabinieri. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano sta valutando la questione della competenza territoriale. (ANSA).