Elezioni: primi manifesti a Milano, sono di Giorgia Meloni

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - I primi manifesti di quella che sarà una campagna elettorale 'lampo' in vista del 25 settembre comparsi a Milano sono di Giorgia Meloni: 'Pronti a risollevare l'Italia' dicono, sotto il primo piano della leader di Fratelli d'Italia, vestita di un sorriso smagliante. Campeggiano in via Melchiorre Gioia e in viale Lunigiana, in zona Stazione Centrale, a due passi dalla sede di Regione Lombardia, altro terreno di battaglia che vedrà cittadini alle urne nel 2023, la cui presidenza è in mano al partito di Matteo Salvini da oltre dieci anni. Per ora comunque si pensa alle politiche: la leader di Fratelli d'Italia batte tutti sul tempo e fa capolino con le sue bandiere nel capoluogo lombardo. Ancora vergini da cartelloni e slogan sono le altre zone della città, tra cui il centro storico, porta Venezia e Buenos Aires, porta Romana e Navigli. (ANSA).