Giappone: piogge torrenziali, evacuate oltre 100mila persone

(ANSA) - TOKYO, 04 AGO - Piogge torrenziali in ampie aree del Giappone centrale, con ordini di evacuazione per oltre 100mila residenti, almeno due persone disperse e interruzioni dell'energia elettrica e degli approvvigionamenti idrici. L'agenzia meteorologica, riportano i media, ha innalzato al livello massimo l'allerta nella prefettura di Yamagata, a nordest del Paese, dopo che il fiume Mogami ha rotto gli argini in diversi punti, provocando smottamenti e inondazioni nelle città circostanti. Il portavoce del governo, Hirokazu Matsuno, ha detto che almeno due persone risultano disperse, e che 1.900 abitazioni a Niigata sono senza elettricità. La pioggia battente nell'area, 150 millimetri all'ora, ha costretto i servizi dei treni superveloci Shinkansen a sospendere le tratte tra Fukushima e Shinjo, mentre 107.000 persone hanno abbandonato le loro case in sei prefetture dell'arcipelago. (ANSA).