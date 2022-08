Il re di Norvegia ricoverato per un attacco di febbre

(ANSA) - OSLO, 04 AGO - Il re Harald V di Norvegia, 85 anni, è stato ricoverato oggi in ospedale per esami a causa di un attacco di febbre. Lo ha annunciato il Palazzo Reale. Sul trono da 31 anni, il sovrano ultimamente ha avuto vari problemi di salute: dal Covid, fino ad un intervento chirurgico al ginocchio nel 2021. Le sue condizioni di salute sono state definite "stazionarie", ha precisato il Palazzo in un breve comunicato. Il re, le cui funzioni sono prevalentemente simboliche, era stato operato nel 2003 per un tumore alla vescica. Nel 2005 era nuovamente tornato in sala operatoria per problemi alle valvole cardiache, e successivamente nel 2020 per sostituirle. Sportivo e skipper emerito - ha partecipato in particolare alla campionati mondiali di vela solo la scorsa settimana - il sovrano ha sempre rifiutato di abdicare. Nipote di Haakon VII, primo nella linea reale norvegese, regna sul Paese scandinavo dal 17 gennaio 1991. (ANSA).