Infezione da West Nile virus: raddoppiano i contagi. 94 casi (16 in Emilia Romagna) e 7 morti

«Sono più che raddoppiati nell’ultima settimana», in Italia, i casi di infezione da West Nile Virus nell’uomo. Dall’inizio di giugno 2022, sono stati confermati 94 casi; di questi 55 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (16 Emilia-Romagna, 33 Veneto, 4 Piemonte, 2 Lombardia).

Mentre 7 sono stati i decessi notificati: 5 in Veneto, 1 in Piemonte e 1 in Emilia-Romagna. Lo indica il bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità sull'attività di sorveglianza nei confronti del virus del West Nile, aggiornati al 2 agosto 2022.