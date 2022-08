Incendi: nuovo rogo nel Pordenonese, si sospetta dolo

(ANSA) - TRIESTE, 05 AGO - E' stato spento nella serata di ieri, grazie soprattutto al decisivo intervento dell'elicottero della Protezione civile Fvg, un nuovo incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri a Polcenigo, nel Pordenonese. I soccorritori sono entrati immediatamente in azione nel tardo pomeriggio per spegnere un rogo nel bosco. Secondo i primi accertamenti, l'incendio avrebbe avuto due inneschi, un elemento che non fa escludere una causa dolosa. Intanto, riapre questa mattina la strada del Vallone, nel Goriziano, chiusa di fatto da oltre due settimane dopo gli incendi divampati sul Carso. (ANSA).