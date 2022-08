Primi due casi di West Nile in provincia di Cremona

Sono stati identificati dagli specialisti di Ats Val Padana, che ormai da settimane eseguono un monitoraggio costante e capillare in provincia, i primi due casi di West Nile sull'uomo nel Cremonese.

Uno dei due è ricoverato e sta migliorando, il secondo ha avuto sintomi più lievi, non ha avuto bisogno di ricovero ed è stato segnalato ad Ats dal medico di famiglia nell’ambito della rete della sorveglianza sanitaria dedicata all’emergenza. Entrambi i casi sono già stati confermati dagli esami virologici effettuati in laboratorio a Pavia.