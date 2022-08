Quarantenne con figlia minore arrestato per pedopornografia

(ANSA) - GENOVA, 05 AGO - Grazie a una indagine internazionale, gli investigatori del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Liguria hanno arrestato un commerciante di 39 anni residente nel levante genovese per pedopornografia. L'uomo è sposato ed ha una figlia minorenne. Durante la perquisizione informatica il commerciante è stato trovato in possesso di 234 files contenenti immagini sullo sfruttamento sessuale di minori. I file pedopornografici sequestrati riprendevano bambini della stessa età della figlia ed erano catalogati in cartelle a seconda della tipologia di rapporto sessuale. Il continuo e attento monitoraggio del web compiuto dagli investigatori del Compartimento Polizia Postale di Genova e l'esito delle recenti attività investigative evidenziano che gli autori di questo tipo di reati detengono e scambiano una sempre maggiore quantità di immagini e video, di natura talvolta estrema, avvalendosi di strumenti, come gli smartphone e il cloud (spazio di archiviazione virtuale), che velocizzano l'attività, consentendo l'acquisizione dei contenuti multimediali illeciti in modo apparentemente anonimo. (ANSA).