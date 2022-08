Siccità : sindaco Saint-Gervais chiude rifugi Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 05 AGO - Il sindaco di Saint-Gervais (Francia), Jean Marc Peillex, ha disposto da oggi la chiusura dei rifugi di Tete Rousse e del Gouter, lungo la via normale al Monte Bianco più frequentata. "Troppi candidati alla morte - scrive - o addirittura al suicidio" la percorrono, "non ascoltando le guide alpine" che dal 14 luglio non vendono più la salita visti i crolli di pietre sempre più frequenti a causa della siccità. Solo ieri erano "79 gli alpinisti" al rifugio del Gouter. Mercoledì aveva annunciato una cauzione da 15 mila euro per eventuali spese di soccorso e sepoltura, ma ora la ritiene "giuridicamente difficile da applicare". (ANSA).