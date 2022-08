Travolto ed ucciso da treno a Monfalcone

(ANSA) - TRIESTE, 05 AGO - Una persona è stata travolta e uccisa nella tarda serata di ieri da un treno regionale per cause non ancora stabilite. È accaduto alle 22.25 sulla linea Venezia-Trieste praticamente in arrivo alla stazione di Monfalcone lato Venezia. Il treno, il Regionale 3861 Venezia-Trieste, aveva a bordo 70 viaggiatori a bordo che hanno continuato il viaggio a bordo di taxi, vista l'indisponibilità di autobus che potessero sostituire il collegamento ferroviario. Questo, infatti, è stato sospeso per alcune ore ed è stato ripristinato soltanto in nottata. Sul posto hanno operato sanitari del 118 e agenti della Polfer. Non è stato ancora possibile avere notizie in merito alle generalità della persona investita ed alle cause dell'incidente. Alcuni convogli (una Freccia, un intercity e 3 Regionali) hanno limitato la corsa e sono stato sostituiti. Si sono registrati rallentamenti fino a 180 minuti per tre Regionali e tre treni merci. (ANSA).