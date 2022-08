Mattinata di paura a Forte dei Marmi: (un'altra) auto entra in spiaggia ad alta velocità tra tra il Bagno Roma e il Bagno Trieste . Nessun ferito - Video

Mattinata di paura, ancora, a Forte dei marmi. Nemmeno 24 ore dopo il terribile spavento al Bagno Piero, ieri, con una macchina impazzita che ha travolto un po' tutto prima di finire la corsa ferma nella sabbia. Fortunatamente senza feriti. Questa mattina è risuccesso tra il Bagno Roma e il Bagno Trieste. Un'altra auto, anche qui un suv, si è fermato nel cuore della spiaggia. Non ha travolto niente, si tratta di un passaggio pedonale, ma proprio per questo il rischio era che investisse qualcuno vista l'alta velocità con cui è entrato in spiaggia. Il conducente è stato portato in caserma.