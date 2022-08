Auto "impazzite", non c'è pace al Forte: nella notte, macchina travolge un palo davanti al pontile e poi riparte

Sembra non esserci pace in questa vera e propria rovente estate, a Forte dei Marmi, con le auto impazzite. Ancora nel pieno dei tam tam e della paura provocati da due suv al Bagno Piero e al Bagno Trieste (leggi) che, nella notte, un'altra vettura impazzita, nel fare la curva tra il lungomare e via Spinetti, nel cuore del Forte, ha travolto un palo della luce. Curva presa ad alta velocità e un po' troppo larga. Fortunatamente anche qui nessuno si è fatto male. L'auto, poi, è ripartita come se nulla fosse successo.