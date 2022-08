Due suv in spiaggia al Forte: al bagno Piero o ciabatta incastrata o malore, al bagno Trieste un turista che si è perso

In nemmeno 24 ore due episodi simili, fortunatamente senza feriti, hanno spaventato i tanti turisti del Forte, in due punti gettonati della riviera. La 73enne milanese residente a Lugano che giovedì mattina ha sfondato col suo Range Rover dentro il Bagno Piero (leggi e guarda) è stata dimessa dall'ospedale, in cui era stata ricoverata per controlli. Un vero miracolo per due turiste in bici e per due turiste che percorrevano il passaggio attraversato a forte velocità dall'auto. L’auto ha infatti distrutto le fioriere del parcheggio, sfondato una cabina per poi abbattere la tettoia dell’area ristorante. "Al Bagno Piero dobbiamo solo essere grati per ciò che è successo – è il messaggio sul profilo facebook– perché se ciò che si rompe si può riaggiustare, allora in fondo non è successo nulla. Grazie a tutti per i messaggi, le telefonate per tutto il calore e la preoccupazione e l’affetto che ci è arrivato, grazie a tutti i bagnini, tutte le ragazze e i ragazzi che si sono immediatamente rimessi in moto per continuare, per andare avanti". Sono ancora in corso le indagini per capire come mai la donna ha perso il controllo del suv: le ipotesi sono un malore o un sandalo intrappolato nel pedale. Al bagno Piero, mentre gli addetti stanno sistemando tutto, con tanti curiosi annessi, è pure comparso un cartello spiritoso con un "tariffario cantiere".

Mentre, il turista neozenaldnese finito in spiaggia al bagno Trieste (guarda e leggi) sembra quasi certo che, sia arrivato in mezzo agli ombrelloni, rischiando dopo un linciaggio da parte dei bagnanti, perchè ha sbagliato strada.