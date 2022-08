Incendio danneggia filari Erbaluce Docg nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 06 AGO - Sono da quantificare i danni provocati nel pomeriggio di ieri da un incendio che ha bruciato una dozzina di filari di Erbaluce Docg a Piverone, nel Canavese, in un terreno di proprietà della parrocchia. Le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni, ma l'intervento dei vigili del fuoco di Ivrea e dei volontari Aib ne ha contenuto l'estensione. L'incendio si è sviluppato in via Castellazzo e potrebbe essere stato provocato da un mozzicone di sigaretta: in pochi istanti le fiamme si sono propagate nei terreni, danneggiando i filari curati dalla "Cantina della Serra". Secondo alcune stime, andranno buttati almeno trenta quintali d'uva. (ANSA).