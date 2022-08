Usa: esercito lavora a primo reggiseno tattico per donne soldato

(ANSA) - NEW YORK, 06 AGO - L'esercito americano sta lavorando alla messa a punto di un "reggiseno tattico" per le sue donne soldato. Il prototipo dell''Army Tactical Brassiere' sarà presentato al bord per le uniformi dell'esercito in autunno e, se sarà approvato, sarà il primo reggiseno che l'esercito ha mai offerto alle sue donne divenendo così parte integrante della loro uniforme. Per lo sviluppo del reggiseno il Us Army Combat Capabilities Development Command Soldier Center ha sentito "migliaia di donne soldato in aree diverse e in posizioni diverse" con l'obiettivo di raccogliere informazioni sulla "vestibilità, sul sostegno e sulla performance". I prototipi allo studio sono sottoposti a test duri, quali quello delle fiamme, visto che non si tratta di un normale reggiseno ma di un reggiseno tattico. (ANSA).