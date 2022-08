Francia ancora nella morsa del caldo, picco previsto venerdì

(ANSA) - PARIGI, 07 AGO - L'ondata di calore che sta colpendo la Francia continuerà la prossima settimana, accompagnata da temporali sugli altopiani e in Corsica, con un picco di caldo previsto per venerdì nella maggior parte del Paese. Lo riporta ha dichiarato Meteo-Francia. Questa domenica e lunedì, solo due dipartimenti, il Gard e il Vaucluse, sono interessati da un'allerta arancione riferita al caldo che tiene conto degli effetti del calore sulla salute umana, soprattutto quando le notti non si raffreddano, ha dichiarato all'AFP Christelle Robert, meteorologa di Meteo-France. "Il numero di aree sottoposti a vigilanza arancione dovrebbe aumentare nel corso della settimana", ha dichiarato. Per quanto riguarda le temperature, "saliranno ovunque, stiamo andando verso un nuovo picco di calore che interesserà quasi tutta la Francia alla fine della settimana, a partire dal sud del Paese", ha affermato, con le uniche regioni che rimarranno sotto i 30 gradi a metà settimana situate lungo la Manica. "Non è una quarta ondata di calore, è la stessa che è iniziata il 31 luglio e che sta continuando", anche se in alcune regioni settentrionali l'aria è più respirabile da qualche giorno, ha sottolineato il meteorologo. E ha avvertito del rischio di temporali che potrebbero essere accompagnati da grandine nelle valli della Tinée, della Vésubie e della Roya. In totale, 16 dipartimenti sono in allerta per la tempesta di domenica prossima, ma senza alcun rischio particolare, ha detto la signora Robert. (ANSA).