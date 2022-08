Trump guarda al 2024, ho vinto due volte, potremmo rifarlo

(ANSA) - NEW YORK, 06 AGO - "Ho corso due volte, ho vinto due volte, e potremmo rifarlo". Donald Trump torna a suggerire una sua possibile candidatura nel 2024. Dal palco della conferenza dei conservatori del Cpac, lancia un nuova idea, abolire il Dipartimento dell'istruzione. Attacca poi la Speaker della Camera Nancy Pelosi per il viaggio a Taiwan: "è una donna che porta caos". Critica a tutto campo Joe Biden e le sue politiche, soprattutto quelle economiche con le quali gli Stati Uniti rischiano di passare da una recessione a una depressione. "Siamo un Paese del terzo mondo in molti sensi", dice. "Il ritorno dell'America inizia a novembre, e continuerà nel 2024. Continueremo a batterci e ci riprenderemo il Paese", ha concluso Trump. (ANSA).