India, 2 fratelli uccisi da serpenti,uno dopo esequie dell'altro

(ANSA) - NEW DELHI, 08 AGO - In un tragico susseguirsi di eventi, un uomo, tornato al villagio natale per partecipare al rito funebre del fratello ucciso da un morso di serpente, ha perso la vita mentre dormiva per la stessa causa. Il doppio incidente, riferito dall'agenzia di stampa Pti, Press Trust of India, è accaduto nello stato del Bihar: Govind Mishra, seconda vittima del veleno, aveva 22 anni; Avind, il fratello ne aveva 38 ed era padre di tre figli. Il sovrintendente di Polizia del distretto ha fatto sapere che un altro parente della famiglia, Chandrashekar Pandey, è stato morso nella notte da un serpente velenoso, ed è finito in ospedale, dove i medici lo hanno giudicato fuori pericolo. (ANSA).