Rubati frutti di mare per 1,3 milioni di dollari: tre uomini a processo in Florida

Tre uomini della Florida sono accusati di aver rubato 1,3 milioni di dollari di frutti di mare da un’azienda di Fort Lauderdale fingendo di essere acquirenti di un supermercato. Rene Hechevarria Echemend, 33 anni, Ernesto Aguilera Baute, 36 anni, e Jose Luis Batista Suarez, 40 anni, sono accusati di una truffa in cui uno di loro si fingeva acquirente per conto di un supermercato dicendo di chiamarsi Brian Gomez.

Gli ordini sono stati effettuati il 21 e 30 giugno, 14, 27 e 29 luglio, secondo quanto riferito dagli investigatori della polizia stradale della Florida: dopo ogni ordine, a Gomez è stato detto di ritirare i carichi di pesce in un magazzino nella città di Medley, nella contea di Miami-Dade, e circa 45 giorni dopo il primo acquisto, il fornitore ha iniziato a insospettirsi. Quindi ha contattato il supermercato, dove gli hanno detto che nessuno con il nome di Gomez lavorava per loro e che l’email che ha usato era falsa. I tre uomini sono stati arrestati e ora dovranno comparire in tribunale.