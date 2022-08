Terremoto Molise: nuova scuola inaugurata 20 anni dopo sisma

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 AGO - Il prossimo 31 ottobre saranno passati 20 anni dal terremoto del Molise, in uno dei paesi del cratere, Colletorto (Campobasso), per tutto questo tempo i bambini hanno frequentato le lezioni in un prefabbricato. Solo nella giornata di ieri infatti, dopo una serie di rinvii e ritardi, è stata inaugurata la nuova scuola del paese. Si tratta di un edificio realizzato con isolatori sismici, in grado dunque di resistere anche a terremoti di forte intensità. Il nuovo edificio su tre piani è stato ricostruito sull'area che ospitava la vecchia scuola danneggiata dal sisma. Ospiterà i bambini e i ragazzi delle elementari e delle medie. Al taglio del nastro il sindaco del paese Damiano Mele ha chiesto scusa alla comunità per i ritardi accumulati. Davanti all'ingresso del nuovo edificio è stata realizzata una statua che ricorda i 27 bambini e la loro maestra, Carmela Ciniglio, che era proprio di Colletorto, morti nel crollo della scuola Jovine del vicino paese di San Giuliano di Puglia il 31 ottobre del 2002. (ANSA).