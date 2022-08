Uccide moglie a bastonate, oggi interrogatorio e convalida

(ANSA) - TORINO, 08 AGO - Si terrà oggi a Ivrea l'interrogatorio di garanzia per la convalida dell'arresto di Giovenale Aragno il pensionato di 73anni di Venaria Reale (Torino), che ieri mattina, al culmine di una lite, ha ucciso la moglie, Silvana Arena, colpendola con diverse bastonate al capo. Procura e carabinieri hanno individuato il movente che avrebbe spinto l'uomo ad accanirsi nei confronti della moglie all'interno del loro alloggio di via Sandre: i problemi sorti con la donna nella gestione della figlia più grande della coppia, una 46enne che da tempo si trova in una struttura terapeutica di Terni. Tuttavia per gli inquirenti restano da chiarire ancora diversi punti. Tra l'altro ieri, poco prima delle 11, è stato lo stesso Aragno a chiamare il 112 per segnalare di avere aggredito la moglie. Al telefono con i carabinieri, però, non ha detto di averla uccisa e quando i militari hanno raggiunto l'alloggio, l'uomo stava cercando di ripulire la scena del delitto. (ANSA).