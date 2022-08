Usa: a Central Park spunta statua Putin tinta di rosso

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Il Presidente russo Vladimir Putin è 'apparso' in un parco giochi del Central Park di New York. In realtà non proprio lui ma una sua statua, che mostra il presidente russo a cavalcioni di un carro armato in miniatura, il tutto dipinto con una vernice rosso vivo. E' un'opera dell'artista francese James Colomina. Lo scrive la Cnn. Colomina si è preso il merito della scultura in un post su Instagram. "Questa scultura vuole denunciare l'assurdità della guerra e mettere in evidenza il coraggio dei bambini di fronte a situazioni violente e catastrofiche provocate da altri", ha scritto Colomina, postando diverse foto di bambini che interagiscono giocosamente con la scultura. Colomina è noto per le sue sculture di colore rosso vivo, spesso installate di nascosto in luoghi pubblici senza alcun preavviso. Ad aprile ha installato un'altra scultura con un messaggio contro la guerra: un bambino soldato che porta un fucile che si trasforma in una rosa, collocata in Francia. L'anno scorso ha eretto due sculture nel suo caratteristico rosso a Berlino come commento al 32° anniversario della caduta del Muro di Berlino. (ANSA).