Belluno, la frana vista dall'elicottero dei vigili del fuoco

A causa di una frana è crollata parte della parete ovest del Monte Pelmo, a Borca di Cadore, in provincia di Belluno. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti per escludere l’eventuale presenza di persone coinvolte.

A fine ricerche esito negativo: nessun ferito. Ecco il video postato su Twitter dai vigili del fuoco.

In corso intervento dei #vigilidelfuoco a Borca di Cadore (BL) per una frana sul Monte Pelmo: squadre al lavoro per escludere l’eventuale presenza di persone coinvolte. Nella clip il sorvolo con l'elicottero sull'area del cedimento [#9agosto 12:00] pic.twitter.com/8kKDEcYv1A