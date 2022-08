Sindaco Pistoia,morto operaio travolto in cantiere da camion

(ANSA) - PISTOIA, 09 AGO - E' una vicenda di morte sul lavoro il decesso di un operaio avvenuto lunedì a Pistoia in un cantiere stradale. Lo sottolinea il sindaco Alessandro Tomasi esprimendo vicinanza alla famiglia di Vincenzo Visone, 45 anni, originario della Campania. "Vincenzo Visone è morto tragicamente nella giornata di ieri mentre stava lavorando - afferma il sindaco -. Al momento dell'incidente le lavorazioni erano sospese e il lavoratore si trovava sulla strada all'esterno dell'area transennata, per le normali attività. È stato investito sulla strada da un camion ed è morto in ospedale per le lesioni subite". Secondo ricostruzioni, l'operaio stava sistemando alcune transenne all'esterno di un cantiere inattivo nella frazione di Chiazzano. Durante questa operazione di riordino è stato investito sulla strada da un camion. Portato d'urgenza al pronto soccorso a Firenze, è morto alcune ore più tardi per le lesioni. "Un'altra morte sul lavoro per la nostra città. A Vincenzo, la sua famiglia e i suoi colleghi, va il cordoglio mio e di tutta l'amministrazione comunale", commenta Tomasi. (ANSA).