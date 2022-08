Elicottero cade in Valtellina: morto pilota, ferito 17enne

(ANSA) - SONDRIO, 10 AGO - Un elicottero è precipitato sulle montagne di Albosaggio, in provincia di Sondrio. A bordo due persone, sembrerebbe padre e figlio di 17 anni. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere il ragazzo, cosciente. Il padre ai comandi del velivolo, informa il 118, è morto nonostante i tentativi di rianimazione. L'elicottero, secondo le prime informazioni, sarebbe andato in avaria e avrebbe toccato i fili dell'alta tensione di alcuni tralicci per poi cadere poco sopra l'abitato sulle alpi Orobie. (ANSA).