Forse travolto da motoscafo, salvato da Gdf sub ferito

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Un sub in difficoltà, ferito e sanguinante probabilmente dopo essere stato colpito da un natante il cui conducente non si è fermato, è stato salvato nelle acque di Agropoli (Salerno) dai finanzieri impegnati in una crociera operativa a bordo del Guardacoste G.211 "Appuntato Gottardi", in forza alla Sezione Operativa Navale di Salerno. I finanzieri hanno notato il sub che si dimenava in acqua e hanno udito le sue grida d'aiuto, così il mezzo navale si è avvicinato e il sub è stato caricato a bordo, dove gli sono stati prestati i primi soccorsi. Nel frattempo, al porto di Agropoli è arrivato un mezzo del 118, contattato dai militari della Fiamme Gialle, e il sub è stato preso in consegna dai sanitari e condotto all'ospedale di Salerno. La Procura di Vallo della Lucania ha aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni personali gravi ed omissione di soccorso. (ANSA).