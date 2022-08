Macron annuncia, partner Ue in aiuto Francia per incendi

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Germania, Grecia, Polonia, e nelle prossime ore Romania e Austria: i nostri partner vengono in aiuto della Francia per far fronte agli incendi. Grazie. La solidarietà europea è al lavoro". Lo ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron. "Per le persone evacuate dalle aree in fiamme è un momento di attesa e preoccupazione. Salvare tutte le vite, salvare tutto ciò che può essere salvato, poi ricostruire: nessuno sarà dimenticato", ha aggiunto. (ANSA).