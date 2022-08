Picchia la compagna, in libertà con divieto di avvicinamento

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Gli agenti delle volanti della Questura di Novara nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo per maltrattamenti alla compagna. L'uomo ora è tornato in libertà e l'Autorità giudiziaria ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna. I poliziotti erano intervenuti dopo una segnalazione su urla e richieste di aiuto da parte di una donna in un appartamento della città e al loro arrivo l'hanno trovata ancora in lacrime, visibilmente impaurita e con evidenti segni sul corpo riconducibili a percosse. Nell'appartamento c'era anche un uomo in stato di agitazione e visibilmente ubriaco e in casa c'era molto disordine, con diversi oggetti in frantumi e riversi al suolo. A quel punto, la donna ha raccontato di essere stata vittima di violenza domestica, sia fisica che psicologica e ha mostrato ecchimosi ed escoriazioni dovute alle percosse che l'uomo le aveva inferto con l'utilizzo di un bastone. (ANSA).