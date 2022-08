Portogallo:incendio in parco naturale della Serra da Estrela

(ANSA-AFP) - MANTEIGAS, 11 AGO - Più di 1.500 vigili del fuoco sono stati mobilitati questa mattina per affrontare un incendio boschivo che imperversa da diversi giorni nel parco naturale della Serra da Estrela, una regione montuosa del Portogallo centrale. L'incendio, scoppiato sabato nel comune di Covilha, non è ancora stato domato: sono attivi una dozzina di mezzi aerei per "continuare il lavoro di spegnimento", ha spiegato il comandante della protezione civile Miguel Cruz al canale televisivo pubblico RTP. Mercoledì è stato necessario evacuare per precauzione un campeggio e una spiaggia fluviale nella zona. L'incendio, che mercoledì aveva un perimetro stimato di 25 chilometri, ha già consumato circa 10.000 ettari, secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS). Il parco naturale della Serra da Estrela si estende per oltre 100.000 ettari sulla montagna più alta del Portogallo continentale, che raggiunge un'altitudine di circa 2.000 metri. Questo sito è stato classificato come Geo-Parco Mondiale dall'UNESCO nel 2020 per il suo eccezionale patrimonio geologico. (ANSA-AFP).