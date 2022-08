Scavano un tunnel per una rapina ma uno di loro resta incastrato

Stavano scavando un tunnel per mettere a segno un colpo, probabilmente in una banca vicina e per il crollo di una parte di asfalto un componente di una presunta banda di ladri è rimasto incastrato. E’ accaduto a Roma dove è in corso il salvataggio dell’uomo, in un primo momento scambiato per un operaio, anche con l’apertura di un tunnel parallelo da parte dei vigili del fuoco. Almeno altre tre persone, sospettate anche loro di appartenere alla banda, sono state sentite dai carabinieri.