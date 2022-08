Ferito da elica gommone, inchiesta della Procura di Tempio

(ANSA) - LOIRI PORTO SAN PAOLO, 12 AGO - La Procura di Tempio Pausania, in Gallura, ha aperto un fascicolo ancora senza indagati per lesioni e omissione di soccorso sull'incidente in mare avvenuto ieri nelle acque antistanti l'isola di Tavolara, davanti a Loiri Porto San Paolo, quando un bagnante è rimasto ferito dall'elica di un gommone che non si è fermato. Le indagini sono tuttora in corso, ma il conduttore del natante, rintracciato quasi immediatamente dalla Guardia Costiera, rischia di essere accusato per non avere prestato assistenza al nuotatore e per le ferite causate all'uomo che è fortunatamente fuori pericolo. Testimoni presenti sul posto avrebbero riferito che il gommone stesse navigando sotto costa, all'altezza di Cala Finanza, a velocità apparentemente elevate. La Procura ha anche disposto il sequestro del mezzo. "L'incidente risulta, purtroppo, solo l'ultimo in ordine di tempo di una serie di sinistri occorsi a causa del mancato rispetto delle più basilari norme di sicurezza della navigazione e rispetto per la balneazione", fa sapere la Capitaneria di Olbia. (ANSA).