Convalidato l'arresto del 22enne che lanciava sassi sull'A1

(ANSA) - LODI, 13 AGO - E' stato convalidato questa mattina in tribunale a Lodi, nel processo per direttissima per resistenza a pubblico ufficiale, l'arresto del 22enne egiziano che ieri ha lanciato sassi sulle auto in transito sull'autostrada del Sole, dando in escandescenza tanto che la polizia lo ha bloccato utilizzando il taser. È stata quindi disposta la custodia cautelare in carcere. Il giovane, immigrato con il permesso di soggiorno scaduto e precedenti di polizia, rimane sotto indagine, ora, per le ipotesi di interruzione di pubblico servizio e tentato omicidio. Il giovane, infatti, per raggiungere l'autostrada del Sole in un tratto in aperta campagna, aveva bloccato il treno Frecciarossa Reggio Calabria-Milano sul quale viaggiava, azionando il freno di emergenza. (ANSA).